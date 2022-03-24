Блогерша показала легкий способ подогнать под фигуру джинсы маленького размера

Американская блогерша показала способ подогнать джинсы маленького размера под фигуру

Американская блогерша Лили Шокнехт показала легкий способ подогнать под фигуру джинсы маленького размера, не используя ножницы. На TikTok-видео с лайфхаком девушки обратило внимание издание The Sun.

По словам девушки с никнеймом @bug318_ , она купила подержанные джинсы, оказавшиеся на два размера меньше необходимого. Блогерша рассказала о данной проблеме бабушке, которая посоветовала родственнице искупаться в данных брюках. «Она сказала: "Просто поверь мне, прими в штанах душ, а затем походи в них по дому, чтобы немного растянуть. После этого дай им высохнуть на воздухе и больше не клади в сушильную машину"», — заявила она.

Героиня материала заявила, что последовала рекомендации родственницы. «Вечером я так и сделала, а сегодня утром надела, и они сидят, сидят идеально», — заверила Шокнехт, представ перед камерой в брюках, которые заметно расширились в области талии.

Видео с лайфхаком американки набрало 1,5 миллиона просмотров. Зрители ролика заявили, что попробуют воспользоваться ее рекомендацией. «У меня есть на примете несколько джинсов, с которыми нужно испробовать этот способ», «Помню, моя тетя рассказывала мне, как она сидела в ванне в джинсах, чтобы подогнать их по размеру!», «Мои джинсы мне малы, так что вы знаете, что я буду делать завтра», — комментировали они.

В феврале пользовательница сети Каролина показала способ подогнать платье под любую фигуру. Девушка опубликовала ролик, на котором продемонстрировала, как изменить посадку шелкового наряда, используя булавки и любой шнурок. По ее словам, необходимо вывернуть платье наизнанку и закрепить булавки на талии с задней стороны вещи. После этого следует вдеть шнурок в отверстия, затянуть его и завязать в узел.