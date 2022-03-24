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Пакистан представил новую гаубицу на параде

Пакистан представил самоходную гаубицу SH-15 китайского производства на параде

Кадр: Pakistani MoD

Пакистанские военные представили новую артиллерийскую установку. Самоходную гаубицу SH-15 китайского производства показали на параде 23 марта. Об этом сообщает Army Recognition.

В публикации отмечают, что в 2019 году представители Пакистана подписали контракт с китайской компанией Norinco на поставку 236 самоходных гаубиц SH-15. В январе пакистанские военные получили первую партию машин.

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Самоходную гаубицу SH-15 впервые продемонстрировали на авиасалоне Airshow China в 2018 году. Гаубицу построили на трехосном шасси с бронированной кабиной. В задней части расположено орудие калибра 152 миллиметра. Дальность стрельбы активно-реактивным снарядом составляет 53 километра.

Ранее американский офицер Брент Иствуд отметил возможности российских снарядов «Краснополь». В публикации для 19FortyFive он отметил, что снаряд можно использовать для контрбатарейной борьбы и поражения ключевых объектов противника.

В феврале артиллеристы Западного военного округа (ЗВО) получили модернизированные самоходные артиллерийские установки (САУ) «Мста-СМ2».

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Даниил Иринин
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