Захарова оценила возможный запрет на заход в порты Латвии российским кораблям

Захарова назвала абсурдным желание Латвии запретить заход российских судов в порты

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова оценила желание Латвии запретить заход в свои порты российским кораблям. По ее мнению, такое решение попросту абсурдно, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По мнению Захаровой, авторы такой инициативы, вероятно, решили «нанести удар» по международным транспортно-логистическим цепочкам. Возможный запрет, считает она, не пойдет на пользу ни странам Прибалтики, ни Европе в целом.

«В случае принятия очередного антироссийского решения Латвией и Литвой наши грузопотоки будут необходимым образом переориентированы. Российские порты в Балтийском и Черноморском бассейнах будут продолжать функционировать и ускоренным образом развиваться, а вот экономические интересы европейских стран неизбежно пострадают», — подчеркнула она.

Ранее стало известно, что правительство Латвии намерено принять решение о запрете на заход российских судов в порты республики. По словам министра сообщения страны Талиса Линкайтса, его ведомство призывало администрации портов отказывать в заходе судам под флагом России, однако те не прислушались к позиции властей.