Сценарий «Соляриса» Тарковского выставят на продажу за 4,5 миллиона рублей

Киносценарий «Соляриса» Андрея Тарковского выставят на аукцион за 4,5 миллиона рублей

Сценарий фильма «Солярис» режиссера Андрея Тарковского выставят на продажу за 4,5 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте аукционного дома «Литфонд».

На торгах будут представлены предметы, связанные с творчеством культового постановщика. Однако главным лотом станет экземпляр киносценария «Соляриса» с рукописными правками и отметками Тарковского. Документ состоит из 90 листов, он оформлен в картонную обложку с надписью «Эталон».

Ранее стало известно, что портрет актрисы Мэрилин Монро в исполнении художника Энди Уорхола выставяит на продажу в мае этого года за рекордную сумму в 200 миллионов долларов (около 21 миллиарда рублей). Отмечается, что лот может стать самым дорогим произведением искусства XX столетия, проданным на аукционе.