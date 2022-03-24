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Сценарий «Соляриса» Тарковского выставят на продажу за 4,5 миллиона рублей

Киносценарий «Соляриса» Андрея Тарковского выставят на аукцион за 4,5 миллиона рублей

Кадр: фильм «Солярис»

Сценарий фильма «Солярис» режиссера Андрея Тарковского выставят на продажу за 4,5 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте аукционного дома «Литфонд».

На торгах будут представлены предметы, связанные с творчеством культового постановщика. Однако главным лотом станет экземпляр киносценария «Соляриса» с рукописными правками и отметками Тарковского. Документ состоит из 90 листов, он оформлен в картонную обложку с надписью «Эталон».

Ранее стало известно, что портрет актрисы Мэрилин Монро в исполнении художника Энди Уорхола выставяит на продажу в мае этого года за рекордную сумму в 200 миллионов долларов (около 21 миллиарда рублей). Отмечается, что лот может стать самым дорогим произведением искусства XX столетия, проданным на аукционе.

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Сергей Равин
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