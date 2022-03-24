Врач предупредила о способности COVID-19 пробуждать смертельно опасную болезнь

Врач-фтизиатр Васильева заявила, что COVID-19 может пробудить у пациента туберкулез

COVID-19 способен вызвать у пациентов развитие туберкулеза в том случае, если пациент является носителем возбудителя заболевания. Об этом «парламентской газете» рассказала профессор, главный внештатный специалист фтизиатр Минздрава Ирина Васильева.

Врач отметила, что «мишенью» как COVID-19, так и туберкулеза являются легкие больного, поэтому перенесенный COVID-19 может пробудить у пациента латентную туберкулезную инфекцию. При этом из-за схожести симптомов обоих заболеваний существует риск не распознать эту смертельно опасную болезнь.

«Задача врачей — не пропустить туберкулез при изменениях в легких, которые иногда ошибочно трактуют как проявления коронавируса», — подытожила Васильева.

Специалисты отмечают, что носителями возбудителей туберкулеза по статистике являются восемь из десяти человек, однако в активную стадию болезнь переходит, когда резко падает иммунитет. С момента заражения до активации может пройти и год, и 60 лет. Спусковым крючком способен стать даже сильный стресс.

Ранее врач-пульмонолог Александр Пальман отмечал, что туберкулез в XXI веке стало все сложнее выявлять: им стали болеть не только бедные, но и вполне благополучные люди.