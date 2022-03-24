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Вассерман оценил идею Мединского учить школьников патриотизму по примеру США

Вассерман сравнил идею воспитывать патриотизм у школьников молитвой с идолопоклонничеством

Фото: Globallookpress.com

Депутат Госдумы, телеведущий и публицист Анатолий Вассерман оценил идею помощника президента России Владимира Мединского, предложившего воспитывать патриотизм у российских школьников по примеру США. Его комментарий передает «Газета.Ru».

«Что касается конкретно молитвы, возносимой стране и ее символам, то я, конечно, атеист, но боюсь, что с точки зрения христианской традиции это может граничить с идолопоклонничеством», — счел эрудит.

По мнению Вассермана, существуют сравнительно более эффективные способы воспитания у учащихся патриотизма и хорошего отношения к собственной стране, чем молитва, которую упомянул помощник президента в своем заявлении. «Тот же Мединский на посту главы Российского военно-исторического общества делает очень многое для понимания нами нашей истории. Мне представляется, что возможности для воспитания патриотизма на основе фактов нашей истории еще далеко не исчерпаны», — счел публицист.

Ранее 24 марта Мединский выступил с предложением перенять у США опыт патриотического воспитания школьников. По словам помощника президента, на протяжении 150 лет учебный день в школах страны начинается с короткой молитвы «во славу Америки, ее символов и флага». Мединский также попросил межведомственную комиссию по историческому просвещению обратиться в Минпросвещения с предложением ввести аналогичную систему в российских школах.

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Евгения Наумова
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