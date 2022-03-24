Исчезнувших месяц назад супругов обнаружили в гараже мертвыми

Пропавших в Воркуте 20 февраля супругов нашли убитыми в гараже, задержан подозреваемый

В Воркуте обнаружена супружеская пара, пропавшая месяц назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В ночь на 24 марта в гараже на улице Мира найдены тела 34-летнего мужчины и 36-летней женщины с признаками насильственной смерти. Следствие установило личность подозреваемого в их убийстве. Им оказался ранее судимый мужчина 1979 года рождения. Он задержан. Решается вопрос о его аресте.

Супруги исчезли в ночь на 20 февраля, сообщили ТАСС в администрации Воркуты. Супруги гуляли в местном байк-клубе, а после ухода оттуда перестали выходить на связь. У женщины остались двое детей 8 и 12 лет, их забрали родственники.

Пропажа супругов вызвала большой резонанс в Воркуте, мэру города Ярославу Шапошникову пришлось обращаться к местным жителям с призывом сохранять спокойствие и не спекулировать на теме.

