США назвали адресатом пуска КНДР межконтинентальной ракеты

Политолог Сангсу Ли назвал США «адресатом» пуска Северной Кореей межконтинентальной ракеты

Главным «адресатом» пуска Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) является не Южная Корея, а Соединенные Штаты. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил Сангсу Ли, старший научный сотрудник Стокгольмского Института политики безопасности и развития (ISDP) и руководитель Стокгольмского корейского центра.

Специалист назвал ракетные провокации КНДР попыткой оказать давление на США и подтолкнуть их к возвращению к двустороннему диалогу на более благоприятных условиях, чем изначально выдвинутые американским президентом Джо Байденом. В то же время в Северной Корее, вероятно, отдают себе отчет в том, что подобные действия, скорее, приведут к усилению санкций и военного давления со стороны Соединенных Штатов.

Комментируя ответные ракетные учения Южной Кореи, Ли предположил, что Сеул пошел на такой шаг, чтобы продемонстрировать свою способность противостоять ракетной угрозе со стороны Пхеньяна. По его словам, хотя Северная Корея навряд ли как-то отреагирует на запуски своего соседа, ситуация на Корейском полуострове продолжит накаляться.

«Пхеньян будет продолжать проводить испытания МБР или разведывательных спутников, даже ядерного оружия, что может привести к дальнейшему росту военной напряженности и гонке вооружений на полуострове», — сказал политолог.

24 марта береговая охрана Японии заявила, что Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Военные из Южной Кореи также подтвердили данные о пуске КНДР «неопознанного снаряда». Позже стало известно, что КНДР провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты, в Японии их назвали самыми продвинутыми с технической точки зрения.