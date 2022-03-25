Бывшего замглавы инженерных войск Вооруженных сил России выпустили из СИЗО

Суд освободил из СИЗО генерала Минобороны Алахвердиева, обвиняемого в эксплуатации солдат

235-й гарнизонный военный суд Москвы изменил меру пресечения бывшему заместителю начальника инженерных войск Вооруженных сил (ВС) России генерал-майору Руслану Алахвердиеву, обвиняемому в эксплуатации солдат и получении взяток. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Бывшего замглавы выпустили из СИЗО под домашний арест. Решение было принято по ходатайству следствия, которое сочло, что Алахвердиев, находясь дома, не повлияет на свидетелей, которые дали показания.

Поначалу он был на свободе — следствие взяло с него подписку о невыезде, однако военная контрразведка ФСБ установила, что генерал склонял свидетелей к изменению показаний. На этом основании его арестовали осенью 2021 года.

По версии следствия, Алахвердиев с 2017-го по 2021 год получил 6,7 миллиона рублей взяток от компаний за поставки оборудования инженерным войскам. Также с 2019-го по 2021 год военнослужащие работали на даче генерала и его родственников в Московском регионе.