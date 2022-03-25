В Финляндии уточнили дату приостановки поездов в Россию

Движение поездов Allegro между Хельсинки и Санкт-Петербургом остановят 28 марта

Финская железнодорожная компания VR Group уточнила, что движение поездов Allegro, курсирующих между Хельсинки и Санкт-Петербургом, будет приостановлено с понедельника, 28 марта. О новой дате сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз перевозчика.

Как заявила представитель VR Group Топи Симола, движение поездов временно приостанавливается, так как, согласно письму министерства управления госсобственностью, дальнейшая эксплуатация Allegro нецелесообразна из-за санкций.

«До сих пор мы продолжали использовать Allegro в соответствии с официальными инструкциями, и цель состояла в том, чтобы обеспечить доступ финнов в Финляндию. За эти недели люди, которые хотели уехать из России, успели покинуть страну», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в воскресенье, 27 марта, из Хельсинки в Санкт-Петербург отправляется только утренний рейс, дневной поезд AE786 отменен. Также в этот же день оба регулярных рейса будут выполняться из Санкт-Петербурга в Хельсинки. Как сообщает компания, пассажиры VR Group могут бесплатно аннулировать билеты Allegro, купленные на отмененные поезда.

Ранее в марте министр по вопросам собственности Титти Туппурайнен направила письмо в государственную железнодорожную компанию VR с просьбой приостановить сообщение с Россией ввиду нецелесообразности.