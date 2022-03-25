США допустили введение санкций против третьих сторон

WP допустила введение США санкций против третьих сторон из-за их неясного влияния на РФ

Неясное влияние санкций США на экономику России вынуждает представителей Белого дома изучать возможность введение ограничений против третьих сторон в иностранных государствах, сообщает РИА Новости со ссылкой на Washington Post (WP).

Издание допустило введение США санкций против третьих сторон. В публикации подчеркивается, что новые меры могут принять на фоне эскалации на Украине и «в то время, как влияние существующих санкций на российскую экономику остается неясным».

«Чиновники Белого дома готовят редкие меры, которыми также накажут третьи стороны в других странах за взаимодействие со сторонами российской экономики, попавшими под санкции США, заявляют четверо знакомых с беседами в администрации источников, пожелавших остаться анонимными», — сообщается в публикации.

Ограничений против третьих сторон можно избежать. Кроме того, по ним нет конкретного решения на данный момент.

Ранее Пентагон увидел в России «острую угрозу». Таким образом ведомство опишет страну в своей новой стратегии.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).