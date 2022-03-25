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Кремль заявил об отсутствии планов возобновить переговоры с США по безопасности

Песков заявил, что планов возобновления переговоров с США по гарантиям безопасности нет

Фото: Сергей Гунеев / Reuters

Планов возобновления переговоров между Россией и США по гарантиям безопасности пока нет. Об этом в пятницу, 25 марта, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит «Интерфакс».

Пресс-секретарь президента России также отметил, что нынешняя реальность претерпела кардинальные изменения, а потому потребует нового подхода.

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Евгения Куликова
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