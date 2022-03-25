Минобороны продолжит анализ информации о биолабораториях США на Украине

Песков заявил, что Минобороны продолжит анализ информации о биолабораториях на Украине

Минобороны продолжает анализ информации о биолабораториях США на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Представитель Кремля назвал информацию о биолабораториях чувствительной для всего мира.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщил, что в ходе анализа документов, посвященных деятельности Пентагона на Украине, была установлена причастность к финансированию действовавших на территории республики биолабораторий фондов сына президента США Джо Байдена Хантера и Джорджа Сороса.