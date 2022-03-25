На Фарерских островах воздвигли памятник Джеймсу Бонду

Правительство Фарерских островов почтило память Джеймса Бонда, воздвигнув ему надгробие

Правительство Фарерских островов почтили память Джеймса Бонда, воздвигнув ему памятник. Об этом сообщает издание Comicbook.

Известно, что на Фарерах проходили съемки последнего на данный момент фильма кинофраншизы об агенте 007 «Не время умирать». Мемориал представляет из себя каменное надгробие, на котором выгравирована надпись: «В память о Джеймсе Бонде» и нанесены годы жизни 1962-2021.

С помощью данной инсталляции, по словам властей, планируется привлечь туристов, которые захотят отдать дань уважения Бонду. Отмечается, что уже подготовлены экскурсии по некоторым местам съемок картины «Не время умирать». Памятник был открыт премьер-министром Фарерских островов. Он расположен на острове Калсой рядом с маяком Каллур, где любой желающий может почтить память шпиона.

Ранее стало известно, что британский актер Дэниел Крейг, последним сыгравший роль Джеймса Бонда в одноименном цикле фильмов, получил рыцарский орден Святых Михаила и Георгия, как и его киногерой по сюжету. Так, Крейг стал кавалером ордена за заслуги в кино и театре, его титул — это наименьшая степень старшинства данной награды.