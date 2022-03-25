Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Чили поможет Украине через Красный Крест

Чили передаст 100 тысяч долларов на гуманитарную помощь Украине

Фото: Pixabay.com

Правительство Чили передаст 100 тысяч долларов на гуманитарную помощь Украине, пишет ТАСС со ссылкой на министерство иностранных дел южноамериканской республики.

Правительство направит Киеву деньги через Международную федерацию обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. Как отметили власти, средства «в срочном порядке» выделят из Фонда Чили по борьбе с голодом и бедностью.

Материалы по теме:
«Уехал, не понимая, как дальше жить» Кто эмигрировал из России после начала спецоперации на Украине и когда они вернутся?
«Уехал, не понимая, как дальше жить»Кто эмигрировал из России после начала спецоперации на Украине и когда они вернутся?
23 марта
«Победа легкой не бывает» Участники штурма Мариуполя — о жестоких уличных боях и гуманитарной катастрофе в городе
«Победа легкой не бывает»Участники штурма Мариуполя — о жестоких уличных боях и гуманитарной катастрофе в городе
Вчера

Ранее стало известно, что Азербайджан направит на Украину 380 тонн гуманитарной помощи. На Украину поставят продукты питания, лекарства и медикаменты. До этого Азербайджан уже отправлял Украине медикаменты и медицинское оборудование по поручению президента Ильхама Алиева.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. О ее начале в обращении к нации объявил российский президент Владимир Путин. Глава государства сослался на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Байден высказался о территориальной целостности Украины
Мужчина сделал тату и заметил нелепую ошибку в эскизе после сеанса
Медведев прокомментировал санкции Запада против российского бизнеса
Пульмонолог назвал пользу прохлады при омикрне
В Госдуме предложили обновить дизайн паспорта России
Медведев заявил о попытках «дурацкими санкциями» настроить россиян против власти
Названы способы выявить у себя депрессию
Необычный способ открыть бутылку удивил пользователей сети
Названы самые популярные направления отпуска у россиян
Россиянка посетила «райский» остров в Таиланде и назвала его главные минусы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.