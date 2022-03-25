Чили поможет Украине через Красный Крест

Чили передаст 100 тысяч долларов на гуманитарную помощь Украине

Правительство Чили передаст 100 тысяч долларов на гуманитарную помощь Украине, пишет ТАСС со ссылкой на министерство иностранных дел южноамериканской республики.

Правительство направит Киеву деньги через Международную федерацию обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. Как отметили власти, средства «в срочном порядке» выделят из Фонда Чили по борьбе с голодом и бедностью.

Ранее стало известно, что Азербайджан направит на Украину 380 тонн гуманитарной помощи. На Украину поставят продукты питания, лекарства и медикаменты. До этого Азербайджан уже отправлял Украине медикаменты и медицинское оборудование по поручению президента Ильхама Алиева.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. О ее начале в обращении к нации объявил российский президент Владимир Путин. Глава государства сослался на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.