В Петербурге начали набор добровольцев для отправки на Украину

В военкоматах Санкт-Петербурга набирают добровольцев для отправки на Украину по контракту

В призывных пунктах Санкт-Петербурга набирают добровольцев, готовых на контрактной основе отправиться на Украину в рамках российской спецоперации. Об этом сообщает «Фонтанка».

Информацию о начале набора добровольцев изданию подтвердили в нескольких городских призывных пунктах, однако главный военный комиссар Петербурга Сергей Качковский отказался от комментариев. В одном из военкоматов заявили, что первая партия добровольцев уже набрана.

Сообщается, что желающие вступить в ряды Вооруженных сил России должны обязательно иметь опыт срочной службы и быть без судимостей. Контракт оформляется на срок от трех до шести месяцев, для оформления в военкомате потребуют паспорт и военный билет.

11 марта президент России Владимир Путин согласился с идеей привлекать добровольцев, желающих присоединиться к российской спецоперации на Украине. Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту, что самое большое количество желающих присоединиться к спецоперации зафиксировано в странах Ближнего Востока.