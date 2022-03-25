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В Петербурге начали набор добровольцев для отправки на Украину

В военкоматах Санкт-Петербурга набирают добровольцев для отправки на Украину по контракту

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

В призывных пунктах Санкт-Петербурга набирают добровольцев, готовых на контрактной основе отправиться на Украину в рамках российской спецоперации. Об этом сообщает «Фонтанка».

Информацию о начале набора добровольцев изданию подтвердили в нескольких городских призывных пунктах, однако главный военный комиссар Петербурга Сергей Качковский отказался от комментариев. В одном из военкоматов заявили, что первая партия добровольцев уже набрана.

Сообщается, что желающие вступить в ряды Вооруженных сил России должны обязательно иметь опыт срочной службы и быть без судимостей. Контракт оформляется на срок от трех до шести месяцев, для оформления в военкомате потребуют паспорт и военный билет.

11 марта президент России Владимир Путин согласился с идеей привлекать добровольцев, желающих присоединиться к российской спецоперации на Украине. Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту, что самое большое количество желающих присоединиться к спецоперации зафиксировано в странах Ближнего Востока.

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Варвара Кошечкина
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