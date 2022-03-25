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В МИД рассказали об ответных мерах России на западные санкции

В МИД рассказали, что Россия еще не начала задействовать ответные меры на западные санкции

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Россия еще практически не начала задействовать ответные меры на западные санкции. Об этом рассказал директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский, передает РИА Новости.

«Помимо всем известного российского вклада в поставки энергоносителей, продовольствия, отечественный бизнес активно участвует в многочисленных производственных цепочках, в которых нас крайне сложно, а иногда даже невозможно заменить, и это при том, что Россия еще практически не начала задействовать ответные меры», — указал дипломат.

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Ранее директор первого европейского департамента МИД Алексей Парамонов рассказал, что Министерство иностранных дел России готовит ответные меры на масштабные антироссийские санкции, введенные странами Запада. Он отметил, что вопрос ответных рестрикционных мер прорабатывается правительством.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе, целью которой он назвал денацификацию Украины. После этого страны мира ввели ряд санкций, касающихся российских банков, компаний, а также представителей власти и бизнеса.

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Виктория Кондратьева
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