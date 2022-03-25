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Появилось видео столкновений водителей фур с активистами на границе Польши

Опубликовано видео противостояния водителей с проукраинскими активистами из Польши

Водители российских и белорусских фур оказались запреты в пробке на польско-белорусской границе в конце марта. Дорогу соотечественниками перегородили польские проукраинские активисты. Видео столкновения с ними опубликовал Sputnik.

Водители фур решились на противостояние после того, как очередь из машин на выезд из Польши растянулась на более чем 20 километров, а ждать приходилось по несколько дней. По словам участника событий, водители под российскими флагами направились к перекрывшим им дорогу активистами, чтобы договориться о проезде. Очевидец добавил, что из-за ситуации не пропускали даже фуры со скоропортящимися продуктами.

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«Что там началось! Протестующие бурно восприняли наше появление, начали кричать "позор", некоторые бросали камни. Благо полиция перегородила нам движение довольно далеко, в водителей ничего не попало», — рассказал мужчина об исходе событий. Однако совместное шествие русских и белорусов увенчалось успехом — с 23 марта польская полиция запретила сторонникам Украины впредь перекрывать автомобильную дорогу.

Из-за начала российской спецоперации автомобильные грузовые потоки в Восточной Европе встретились с определенными издержками. В свою очередь украинские водители фур застряли в Белоруссии еще в начале марта. Руководство Гомельской области озаботилось этой ситуацией и предложило украинцам работу в регионе.

Дмитрий Настасьев
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