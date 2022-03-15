Застрявшим в Белоруссии украинцам предложили поработать

Власти Белоруссии предложили украинским дальнобойщикам трудоустройство в Гомеле

Украинским дальнобойщикам, которые застряли в Белоруссии и не могут вернуться на родину, предложили поработать в Гомеле. С таким заявлением выступил зампред областного исполкома Гомельской области Андрей Барановский, передает БЕЛТА.

«На время нахождения в Беларуси готовы оказать содействие в трудоустройстве в Гомеле, организуем сохранность вашего транспорта и груза. Поддержим, поможем, в беде не оставим», — обратился чиновник к водителям большегрузов. Встречу с ними организовали по поручению областных властей.

О застрявших в Гомельской области украинских дальнобойщиках сообщили 2 марта. Более десяти фур не могут вернуться на Украину после начала российской спецоперации по защите населения Донбасса.

В свою очередь к застрявшим на Украине белорусским дальнобойщикам относятся не так радушно. Белорусские СМИ сообщали, что у них забрали паспорта и не выпускают в европейские страны, куда они везли грузы. Водители передавали, что украинские силовики грозили им принудительными работами.

Ранее правительство Белоруссии обратилось к России за дополнительной поддержкой из-за усиления санкций Запада против республики. Взамен Минск готов реализовывать все договоренности с Москвой, которые касаются экономической интеграции в рамках Союзного государства.