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Полицейский подвергся нападению хищной птицы и не понял этого

Ястреб ранил полицейского в голову и скрылся незамеченным

Фото: The Martin County Sheriff's Office

В США полицейский подвергся нападению хищной птицы и понял это, только когда посмотрел видеозапись. Об этом сообщает UPI.

Инцидент произошел в округе Мартин, штат Флорида. Капрал офиса шерифа Эндрю Порчелли проводил проверку около одного из зданий, когда получил удар по голове, который чуть не сбил его с ног. Полицейский огляделся, но злоумышленников рядом не оказалось.

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Только добравшись до участка и посмотрев запись камеры видеонаблюдения, мужчина понял, что его атаковал и ранил крупный ястреб, а после скрылся незамеченным. Как рассказали в офисе шерифа округа, Порчелли получил небольшую царапину на голове, но в остальном не пострадал. В сообщении также говорится, что «наглый пернатый истребитель», скорее всего, находился «в режиме обороны гнезда». Граждан призвали быть бдительными в местах, где обитают хищные птицы.

Ранее сообщалось, что в Великобритании женщина, совершавшая утреннюю пробежку по городу, подвергалась нападению филина. Позже выяснилось, что птица ручная.

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Никита Савин
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