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Калягин прокомментировал отъезд Хаматовой из России

Александр Калягин прокомментировал отъезд Хаматовой из России, назвав его «неприличным»
Александр Калягин

Александр Калягин. Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Председатель Союза театральных деятелей (СТД) России, художественный руководитель театра Et Cetera Александр Калягин прокомментировал отъезд Чулпан Хаматовой из России. Его слова приводит РИА Новости.

«Актеры — эмоциональные люди, творческие, я только этим могу это (отъезд Хаматовой — прим. "Ленты.ру") по-настоящему оправдать. Но вообще это неприлично — покидать страну, когда стране тяжело, когда она, может быть, больше всего нуждается в тебе», — заявил Калягин в ходе пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

В своем обращении худрук театра Et Cetera подчеркнул, что артистам необходимо подбирать слова и предложения, которые позволят зрителю «в дальнейшем не разочароваться» в них.

Ранее в марте этого года сообщалось, что Чулпан Хаматова вместе с детьми переехала в Латвию. Знаменитость отметила, что в ближайшее время не намерена возвращаться в Россию.

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Сергей Равин
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