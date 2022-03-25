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В Армении рассказали США о ситуации в Карабахе

Глава МИД Армении Мирзоян рассказал замгоссекретаря США Донфрид о ситуации в Карабахе

Фото: Artem Mikryukov / Reuters

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян обвинил Азербайджан в нарушении пунктов трехсторонних договоренностей по прекращению огня в Нагорном Карабахе. Об этом он заявил во время телефонного разговора с заместителем госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид, пишет ТАСС.

Отмечается, что в ходе переговоров Мирзоян рассказал Донфрид о ситуации, сложившейся в результате «нарушения Азербайджаном линии соприкосновения» в Карабахе и «вторжения в село Парух». Он отметил, что Баку таким образом нарушает свои обязательства в рамках трехсторонних соглашений, «ставя под угрозу региональную стабильность и мир».

Глава армянского МИД также обвинил азербайджанскую сторону в попытке «создать гуманитарный кризис в Карабахе, оказывая психологическое давление на мирное население и преднамеренно воспрепятствовать функционированию жизненно важных инфраструктур».

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Действия Баку Мирзоян назвал «ярким проявлением этнической чистки и антиармянской политики» и призвал США и международное сообщество к «адресной и четкой реакции».

Ранее министр иностранных дел Армении сообщил, что Ереван обсуждает с международными партнерами, в том числе с Москвой, решение Баку перекрыть газоснабжение Карабаха, из-за которого, по данным МИД непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), 120 тысяч человек столкнулись с гуманитарным кризисом. В азербайджанском внешнеполитическом ведомстве подобные обвинения назвали безосновательными.

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Георгий Нестеров
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