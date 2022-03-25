Австралия ввела санкции против Лукашенко

Власти Австралии ввели санкции против белорусских граждан, в том числе против Лукашенко

Власти Австралии ввели очередной пакет санкций в отношении ряда белорусских граждан, в том числе президента страны Александра Лукашенко и членов его семьи. Об этом говорится в письме австралийского МВД, передает ТАСС.

В письме ведомства говорится, что дополнительные автономные ограничительные меры Австралии вводятся в частности в отношении следующих физических лиц: Александр Лукашенко, его сын Виктор Лукашенко и супруга Галина Лукашенко. Она является матерью его старших детей Виктора и Дмитрия. При этом вместе супруги не живут уже многие годы.

Кроме того, в санкционный список попали ряд белорусских министров и военачальников.

15 марта Министерство финансов США включило в санкционный список Галину Лукашенко. Всего под американские санкции попали 15 человек из России и Белоруссии, а также одно юридическое лицо. Какие конкретно ограничения были наложены, пока не уточняется.