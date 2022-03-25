Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Медведев заявил о прямой логике решения поставлять газ за рубли

Дмитрий Медведев заявил о логичности решения поставлять газ за рубли

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в решении поставлять газ за рубли недружественным странам есть прямая логика. С соответствующим тезисом он выступил в интервью РИА Новости.

«Нам сказали: "Ребят, корреспондентские позиции вашим коммерческим банкам закрываем, расчеты в долларах и евро недопустимы, SWIFT в отношении подсанкционных банков — во всяком случае части из них — использовать нельзя." Ну и чего они хотят?» — сказал политик.

Теперь иностранным государствам, по мнению Медведева, нужно «изыскивать возможности платить». Медведев утверждает, что Запад ведет консультации на тему перевода расчетов в российскую валюту и со временем будет ясна работоспособность обсуждаемой схемы.

25 марта премьер-министр Словении Янша заявил, что Европа откажется платить за российский газ в рублях. «Я не думаю, что кто-то в Европе знает, как выглядят рубли, никто в рублях платить не будет», — сказал глава словенского кабмина перед саммитом лидеров Евросоюза в Брюсселе. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сочла решение России рассчитываться за газ в рублях попыткой обойти введенные Западом санкции, отметив, что не позволит ЕС платить в российской валюте.

О переводе контрактов на поставку газа в Европу на рублевую оплату 23 марта заявил президент России Владимир Путин. Он поручил в ближайшее время проработать механизм таких выплат.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Банк России раскрыл ответ на заморозку резервов
Предложение Байдена исключить Россию из G20 сочли нереализуемым
На Фарерских островах воздвигли памятник Джеймсу Бонду
Рогозин заявил о построенных для Европы десяти ракетах
Венгрия выступила против распространения санкций на энергоносители из России
В ДНР рассказали о потерях украинских военных за последние сутки
Российские средства ПВО сбили еще четыре украинских беспилотника
Медведев высказался о покинувших страну россиянах
Венгрия отвергла призыв Украины отказаться от нефти и газа из России
Журналистка из США обрадовалась отсутствию российских фигуристов на ЧМ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.