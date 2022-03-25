Медведев заявил о прямой логике решения поставлять газ за рубли

Дмитрий Медведев заявил о логичности решения поставлять газ за рубли

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в решении поставлять газ за рубли недружественным странам есть прямая логика. С соответствующим тезисом он выступил в интервью РИА Новости.

«Нам сказали: "Ребят, корреспондентские позиции вашим коммерческим банкам закрываем, расчеты в долларах и евро недопустимы, SWIFT в отношении подсанкционных банков — во всяком случае части из них — использовать нельзя." Ну и чего они хотят?» — сказал политик.

Теперь иностранным государствам, по мнению Медведева, нужно «изыскивать возможности платить». Медведев утверждает, что Запад ведет консультации на тему перевода расчетов в российскую валюту и со временем будет ясна работоспособность обсуждаемой схемы.

25 марта премьер-министр Словении Янша заявил, что Европа откажется платить за российский газ в рублях. «Я не думаю, что кто-то в Европе знает, как выглядят рубли, никто в рублях платить не будет», — сказал глава словенского кабмина перед саммитом лидеров Евросоюза в Брюсселе. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сочла решение России рассчитываться за газ в рублях попыткой обойти введенные Западом санкции, отметив, что не позволит ЕС платить в российской валюте.

О переводе контрактов на поставку газа в Европу на рублевую оплату 23 марта заявил президент России Владимир Путин. Он поручил в ближайшее время проработать механизм таких выплат.