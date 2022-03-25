В центре гимнастики в Казани обновят инвентарь на 20 миллионов рублей

В федеральном центре гимнастики в Казани обновят спортинвентарь на 20 миллионов рублей

В федеральном центре гимнастики в Казани обновят спортивный инвентарь на 20 миллионов рублей. Об этом сообщает местное агентство «Татар Информ».

По информации издания, оборудование привезли в столицу Татарстана из Германии. «Сделали это очень вовремя, потому что сейчас было бы сложно обновить его в тех объемах, которые мы закупили (...) Первого апреля мы начнем монтаж, и в дальнейшем будем использовать его для соревнований и тренировок», — уточнил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Президент федерации спортивной гимнастики республики Марат Бариев также заявил, что в ближайшие годы спортинвентарь такого уровня в Россию будет привести невозможно. «Это те снаряды, на которых спортсмены соревнуются на чемпионатах Европы и мира. Сейчас создаются все необходимые условия для спортсменов, дальше — дело за ними», — пояснил он.

Ранее в марте сообщалось, что в пяти регионах России — Дагестане, Татарстане, Алтайском крае, Бурятии и в Новосибирске откроются отделения спортивной федерации древней конно-спортивной игры кок-бору.