В России назвали Meta ненадежным партнером

Дипломат Михайлов: Meta ненадежный партнер в борьбе с использованием ИКТ для терроризма

Компанию Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) назвали ненадежным партнером в борьбе с использованием информационных технологий в террористических целях. Об этом заявил советник постпредства РФ при ООН Олег Михайлов, передает РИА Новости.

Дипломат указал в ходе заседания Контртеррористического комитета Совета Безопасности организации, что частные компании порой «переходят на сторону зла» и напомнил о снятии запрета в соцсетях Facebook и Instagram (запрещены в России как экстремистские) на призывы к насилию и убийству в отношении российских граждан.

Михайлов подчеркнул, что подстрекательство к подобным действиям в отношении представителей определенной национальности и оправдание экстремизма недопустимо.

«В этой связи указанная компания никак не может считаться надежным и ответственным партнером в вопросах противодействия использованию информационно-коммуникационных технологий в террористических целях», — резюмировал советник.

21 марта стало известно, что Instagram и другую принадлежащую Meta соцсеть Facebook запретили в России из-за экстремистской деятельности. Поводом стало сообщение о том, что компания временно разрешит своим платформам в ряде стран не блокировать призывы к насилию в отношении российских военных.

