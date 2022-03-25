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Американец избил российского хоккеиста во время матча НХЛ

Американец Бретт Пеши избил россиянина Владислава Наместникова во время матча НХЛ
Владислав Наместников и Бретт Пеши

Владислав Наместников и Бретт Пеши. Фото: James Guillory-USA TODAY Sports / Reuters

Российский форвард «Даллас Старс» Владислав Наместников подрался с американским защитником «Каролины Харрикейнс» Бреттом Пеши во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В середине второго периода российский хоккеист применил к американцу силовой прием; через несколько секунд Пеши поднялся, скинул перчатки и атаковал Наместникова. Защитник «Харрикейнс» избил россиянина, нанеся ему несколько ударов по голове, и повалил его на лед.

Потасовку остановили судьи, Наместников избежал серьезных травм. Основное время встречи завершилось со счетом 3:3, в овертайме команды не забили голов. В серии буллитов был сильнее «Даллас».

Наместников в нынешнем сезоне провел 61 матч в регулярном чемпионате НХЛ. Форвард забросил 13 шайб и сделал 12 результативных передач.

Алексей Гусев
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