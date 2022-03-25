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Российский бизнес захотели наказать за спекуляцию

«Известия»: ФАС рассматривает возможность наказать всех участников рынка РФ за спекуляцию

Фото: Zamir Usmanov/ Globallookpress.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) захотела наказать российский бизнес за спекуляцию и рассматривает такую возможность для всех участников рынка. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В настоящее время такие нормы действуют только в отношении наиболее крупных компаний, планируется распространить эту практику на все предприятия, в том числе на посредников, которые завышают цены в период повышенного спроса.

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«ФАС прорабатывает вопрос о совершенствовании антимонопольного законодательства. Окончательного решения по перечню предложений по его изменению пока нет», — указали в ведомстве.

С аналогичной инициативой к председателю высшего совета «Единой России» Борису Грызлову и секретарю генсовета партии Андрею Турчаку обратился первый зампред комитета ГД по экономической политике Денис Кравченко.

Представители бизнеса раскритиковали предложения против принудительного ограничения роста цен. Исполнительный директор ассоциации производителей «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков отметил, что в условиях рыночной экономики не следует вводить излишние регулирующие меры, поскольку это может привести к коррупционным рискам и злоупотреблению полномочиями контролирующих органов.

Член генерального совета «Деловой России» Алексей Мостовщиков указал, что в настоящее время неясно, кто будет устанавливать факт спекуляции, от какой цены следует отталкиваться, и не вызовет ли это решение дополнительного дефицита, особенно в среде малого бизнеса. Он напомнил, что на стоимость товаров влияют внешние факторы, такие как рост курса доллара, подорожание логистики и прерывание цепочек поставок, а не только желания предпринимателей.

Ранее стало известно, что комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России планирует проанализировать появляющиеся в интернете слухи, которые провоцируют ажиотажный спрос на продовольственные и потребительские товары.

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Марина Совина
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