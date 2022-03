Диетолог назвала рецепт овсянки для борьбы с холестерином

Врач Манакер призвала класть в овсянку корицу и еще две добавки для снижения холестерина

Американский врач-диетолог Лорен Манакер назвала рецепт овсянки, который, по ее мнению, лучше всего поспособствует снижению уровня вредного холестерина. Рекомендации специалиста публикует Eat This, Not That! (ETNT).

Манакер призвала класть в овсяную кашу вкусные и полезные добавки: корицу, грецкие орехи и чернику для борьбы с холестерином. Диетолог сослалась на результаты 13 независимых исследований, которые указывают на то, что корица в некоторых случаях способствует уменьшению количества липидов в крови и снижению уровня вредного холестерина. «Требуется еще множество дополнительных исследований, однако предварительные данные указывают на то, что корица может помочь привести уровень холестерина в норму», — отметила Манакер.

Грецкие орехи, по мнению врача, также снижают уровень холестерина. «Полученные данные говорят о том, что регулярное употребление грецких орехов действительно снижает, пусть и незначительно, количество вредного холестерина», — пояснила диетолог.

Черника, благодаря обилию антиоксидантов, способна не только поддержать нужный уровень полезного холестерина в крови, но и улучшить работу сердечно-сосудистой системы в целом. Кроме того, Манкер не советует добавлять в овсяную кашу дополнительные жиры и сахар. «Приготовление овсянки на нежирном молоке или воде вместо сливок снизит в блюде количество насыщенных жиров и поможет поддержать здоровье сердца», — уверена диетолог.

