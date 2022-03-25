Популярная азиатская страна пустит всех привитых туристов без спецразрешения

С 1 апреля привитые туристы могут приехать на Филиппины без специального разрешения

Филиппины с 1 апреля разрешат всем иностранным туристам, полностью вакцинированным от COVID-19, свободный въезд без специального разрешения. Об этом пишет The Manila Times.

Как пояснил заместитель пресс-секретаря президента популярной азиатской страны Кристиан Аблан, согласно новым правилам, полностью привитые путешественники могут въезжать в страну только при предоставлении сертификата о вакцинации, признаваемого Филиппинами. Помимо прочего, с 1 апреля иммунизированные туристы освобождаются от прохождения карантина.

«Иностранцам больше не потребуется документ для въезда в страну. Им необходимо соблюдать визовые требования и иммиграционные формальности при въезде и выезде», — заявил Аблан.

Туристам также нужно предоставить отрицательный ПЦР-тест, сроком не более 48 часов, или антиген-тест, пройденный за 24 часа до вылета. Кроме того, при себе у путешественника должен быть паспорт сроком действия от шести месяцев, и страховка с минимальным покрытием 35 тысяч долларов (3,3 миллиона рублей).

Ранее в марте власти Индонезии отменили карантин для иностранных туристов, в том числе россиян. Теперь для въезда в азиатскую страну отечественным путешественникам достаточно предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 48 часов до поездки, а также медицинскую страховку, покрывающую лечение от COVID-19.