Еще одна модель рассказала об изнасиловании со стороны основателя Playboy

Модель Playboy рассказала о сексуальном насилии со стороны основателя журнала Хью Хефнера

Бывшая модель эротического журнала Playboy поделилась воспоминаниями о жизни в особняке основателя издания Хью Хефнера. На эту тему она высказалась в подкасте Secrets of Playboy.

Экс-манекенщица Сьюзи Скотт призналась, что подверглась сексуальному насилию со стороны Хефнера в 18-летнем возрасте, когда переехала в его дом в 1983 году. Женщина рассказала, что чувствовала себя неловко в особняке, поэтому редко выходила из своей комнаты. Однако ей пришлось посетить кабинет хозяина дома, чтобы обсудить волновавшие ее вопросы.

По словам модели, заметив ее напряжение, бизнесмен дал ей таблетку для успокоения. Позже выяснилось, что он накачал девушку наркотиком неизвестного происхождения. «Я не помню, что происходило после этого. Я очнулась на кровати со спущенными штанами, в то время как голый Хефнер был на мне», — уточнила она. Героиня материала заявила, что оттолкнула насильника, чем привела его в ярость, и убежала в свою комнату.

Скотт из страха держала произошедшее в секрете, но все же решилась рассказать об этом случае Мэрилин Грабовски, которая на тот момент работала редактором в Playboy. «Она сказала, что это — обычное дело, и мне лучше забыть об этом», — пояснила Скотт.

«Хью Хефнер — сатана в человеческом обличии. Настоящий подонок, который заставил меня разочароваться в самой себе. Я была в депрессии все время, что работала моделью в Playboy. Я решила поделиться своей историей об изнасиловании, чтобы наконец-то избавиться от многолетнего груза», — заключила собеседница журналистов.

Ранее другая бывшая модель Холли Мэдисон раскрыла трудности жизни в особняке Хью Хефнера. Ныне 41-летняя знаменитость рассказала, что жила в доме бизнесмена в период с 2001 по 2008 годы, придерживаясь строгих правил хозяина. Известно, что предприниматель принуждал всех девушек к оргиям с его участием и заставлял принимать наркотики и алкоголь. Кроме того, у них был установлен комендантский час, а также запрет на отношения с другими мужчинами.