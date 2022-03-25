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Путин возмутился искажением Голливудом и японскими учебниками фактов о войне

Президент Путин возмутился искажением Голливудом и японскими учебниками фактов о войне

Фото: Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин заявил, что возмущен искажением Голливудом и японскими учебниками фактов о Второй мировой войне. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в Голливуде выходили фильмы, в которых единственными победителями нацизма назывались США. Однако мужество, героизм и победу Красной Армии, а также ее решающий вклад просто взяли и отменили. «А в Японии в день памяти о жертвах атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки или стыдливо молчат о том, кто же сбросил бомбы, или пишут очевидную чушь — мол, это сделали некие абстрактные союзники», — добавил Путин.

Ранее глава государства заявил, что в западных странах процветают «культура отмены», остракизм, а также замалчиваются факты, которые не укладываются в их шаблоны.

Кроме того, он подчеркнул, что в России нет места этнической нетерпимости.

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Юлия Ямпольская
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