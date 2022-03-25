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В России оценили последствия заморозки резервов на Западе

Аналитик Брагин заявил, что заморозка валютных резервов РФ прервет кредитование США и ЕС

Фото: Pixabay

Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин оценил последствия заморозки российских валютных резервов. Он отметил, что блокировка – это не только де-факто дефолт западных стран по своим обязательствам, о котором говорил глава Минфина Антон Силуанов, но и запрет на их дальнейшее кредитование, передает РИА Новости.

Эксперт отметил, что подобное решение прервет кредитование Европейского союза и США. Он также указал, что блокировка провоцирует разрушение устоявшихся финансовых механизмов, которые обеспечивали интересы сторон в вопросах взаимной торговли.

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«Валютные резервы РФ в долларах или евро — это обязательства США и Еврозоны перед РФ, а значит накопление валютных резервов — это кредитование стран, в чьих валютах такие резервы накапливаются. Таким образом, блокировка валютных резервов — это не только де-факто дефолт по обязательствам западных стран, но еще и запрет возможности их кредитования Россией», — объяснил Брагин.

Он добавил, что заморозка золотовалютных резервов лишила Россию возможности поставлять сырье в Европу со скрытым дисконтом. С введением оплаты газа за рубли импортерам придется покупать российскую валюту или зарабатывать ее путем экспорта товаров и услуг, заключил аналитик.

В начале марта США, страны Евросоюза, Великобритания и Япония ввели санкции в отношении российского Центробанка, заморозив его резервы в своих национальных валютах. Министр финансов Антон Силуанов назвал заморозку валютных резервов российского регулятора «дефолтом перед Россией», который объявил Запад.

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Марина Совина
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