Раскрыта связь между заменителями сахара и раком

Ученые Франции раскрыли связь между искусственными подсластителями и риском рака

Ученые Французского национального института здравоохранения и Университета Сорбонны в Париже раскрыли, что некоторые заменители сахара связаны с повышенным риском рака. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале PLOS Medicine.

Для оценки потенциальной канцерогенности специалисты проанализировали данные о 102 865 взрослых французах, участвовавших в долговременном когортном исследовании NutriNet-Santé с 2009 года. Добровольцы сообщали о своей истории болезни, социально-демографических данных, диете, образе жизни. Специалисты собрали данные о потреблении искусственных подсластителей и провели статистический анализ для поиска корреляции с риском развития рака.

В анализе также учитывались такие дополнительные факторы, как возраст, пол, образование, физическая активность, курение, индекс массы тела, рост, увеличение веса во время наблюдения, диабет, семейный анамнез рака и рацион питания.

Участники, потребляющие большее количество искусственных подсластителей, особенно аспартама и ацесульфама-К, имели более высокий риск общего рака по сравнению с теми, кто не употреблял их (коэффициент риска составил 1,13). При этом более высокие риски наблюдались для рака молочной железы и рака, связанного с ожирением. Таким образом, результаты исследования не поддерживают широкое распространенное мнение, что искусственные подсластители являются безопасной альтернативой сахару.