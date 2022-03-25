Роспатент аннулировал патент швейцарской компании Sqwin

Патент швейцарской Sqwin на изобретение «Система электронных платежей» аннулировали

Роспатент аннулировал патент, из-за которого в России едва не запретили смартфоны Samsung. Речь идет о патенте швейцарской компании Sqwin на изобретение «Система электронных платежей». Об этом сообщает РИА Новости.

Интересы Samsung Electronics представляет юридическая компания Hogan Lovells. Русская «дочка» Samsung Electronics потребовала аннулировать патент в связи с допущенными нарушениями при его регистрации в России.

Первоначальное решение по делу в июле прошлого года вынес Арбитражный суд Москвы. По иску швейцарской компании Sqwin SA российскому юрлицу Samsung — «Самсунг Электроникс Рус Компани» — было запрещено использовать продукцию, включающую в себя технологию бесконтактной оплаты Samsung Pay, в том числе ввозить в Россию и продавать на территории страны.

В середине марта Девятый арбитражный апелляционный суд отменил введенный ранее судом низшей инстанции запрет на продажу в России смартфонов Samsung с установленным платежным сервисом Samsung Pay. Швейцарская компания потребовала принудительно убрать смартфоны из российских магазинов в качестве обеспечительной меры по основному иску.