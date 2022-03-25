Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Роспатент аннулировал патент швейцарской компании Sqwin

Патент швейцарской Sqwin на изобретение «Система электронных платежей» аннулировали

Фото: Shutterstock

Роспатент аннулировал патент, из-за которого в России едва не запретили смартфоны Samsung. Речь идет о патенте швейцарской компании Sqwin на изобретение «Система электронных платежей». Об этом сообщает РИА Новости.

Интересы Samsung Electronics представляет юридическая компания Hogan Lovells. Русская «дочка» Samsung Electronics потребовала аннулировать патент в связи с допущенными нарушениями при его регистрации в России.

Первоначальное решение по делу в июле прошлого года вынес Арбитражный суд Москвы. По иску швейцарской компании Sqwin SA российскому юрлицу Samsung — «Самсунг Электроникс Рус Компани» — было запрещено использовать продукцию, включающую в себя технологию бесконтактной оплаты Samsung Pay, в том числе ввозить в Россию и продавать на территории страны.

В середине марта Девятый арбитражный апелляционный суд отменил введенный ранее судом низшей инстанции запрет на продажу в России смартфонов Samsung с установленным платежным сервисом Samsung Pay. Швейцарская компания потребовала принудительно убрать смартфоны из российских магазинов в качестве обеспечительной меры по основному иску.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Комментарии отключены
Последние новости
США доставили Украине первый транш крупнейшей финансовой помощи
Создана высокоточная модель конца Темных веков во Вселенной
Пандемия увеличила популяцию крабов-зомби в десятки раз
Британия решила обогнать США и Китай
Драка пассажирок в автобусе попала на видео
Суд арестовал убившую собственного ребенка женщину в Москве
Эрдоган и Зеленский провели телефонные переговоры
Российский мегапроект останется без финансирования из-за санкций
В ООН прокомментировали призывы исключить Россию из G20
Раскрыта стоимость авиабилетов по новым международным направлениям из Сочи
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.