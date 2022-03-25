Цены на топливо вызвали протесты в Испании

Из-за роста цен на топливо начались протесты работников транспортного сектора в Испании

Работники транспортного сектора Испании вышли на протесты в центре Мадрида из-за роста цен на топливо. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что митинг из нескольких сотен человек собрался у здания министерства транспорта королевства. Успокоить недовольство граждан не смогли даже предложения правительства по урегулированию разногласий. Кроме того, акции протеста пройдут в скором времени и в других городах Испании.

23 марта испанские водители устроили в Барселоне бессрочную забастовку, которая продолжается уже десятый день. Переговоры между работодателями и испанскими властями, которые предложили оказать помощь бастующим, не увенчались успехом. Пока к протестующим присоединяются все больше ассоциаций перевозчиков.