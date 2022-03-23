Десятки таксистов устроили протесты в Барселоне из-за роста цен на топливо

В Барселоне десятый день продолжается забастовка водителей из-за роста цен на топливо

Испанские водители устроили в Барселоне бессрочную забастовку, которая продолжается уже десятый день. Причины протеста — растущие цены на топливо и ситуация неприемлемыми условиями труда. Об этом пишет издание El Periodico.

Переговоры между работодателями и испанскими властями, которые предложили оказать помощь бастующим, не увенчались успехом. Пока к протестующим присоединяются все больше ассоциаций перевозчиков. Помимо тех, кто перевозит грузы, в протестах участвуют десятки таксистов. Они планируют проехать от аэропорта каталонской столицы до регионального парламента.

Стачка началась 14 марта, за это время были задержаны более 60 человек. Как отмечает издание, из-за протестов возникла нехватка поставок, особенно свежих продуктов. Некоторые компании, работающие в Испании, призвали разрешить ситуацию как можно скорее.