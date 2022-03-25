Названы укрепляющие рубль факторы

Стратег Суверов заявил, что снижение импорта и продажа газа за нацвалюту укрепляют рубль

Инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов в интервью агентству «Прайм» рассказал, какие два фактора укрепляют рубль на данный момент.

Суверов назвал снижение импорта и продажу газа за нацвалюту обстоятельствами, укрепляющими рубль.

«Решение российских властей продавать газ недружественным странам за рубли является главным фактором укрепления нацвалюты. Второй фактор — сокращение импорта в страну», — заявил он.

Однако стратег добавил, что пока негативные факторы, включая геополитическую обстановку, сохраняются, значительное укрепление рубля маловероятно. Негативно на курс национальной валюты влияет и спад российского экспорта, а также перебои в поставках. При этом эксперт допустил сокращение оттока капитала из России.

Ранее Европа исключила оплату за российский газ в рублях. Об этом заявил премьер-министр Словении Янез Янша по прибытии на саммит Евросоюза в Брюсселе.

23 марта президент России Владимир Путин потребовал от Европы платить за российский газ в рублях. По его словам, страна не станет принимать оплату за поставки топлива в скомпрометировавших себя валютах, среди которых доллар и евро.