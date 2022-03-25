Президент Молдавии прокомментировала акцию у российского посольства в Кишиневе

Президент Молдавии Санду заявила, что акция у посольства России не угрожала безопасности

Президент Молдавии Майя Санду прокомментировала акцию у здания российского посольства в Кишиневе. Ее слова в эфире телеканала Moldova 1 передает РИА Новости.

Санду заявила, что акция перед посольством не угрожала безопасности его сотрудников. «Мы находимся в свободной стране, любой имеет право выйти, высказать свое мнение», — сказала она.

Ранее Министерство иностранных дел России выразило протест послу Молдавии в Москве Лилиану Дарию из-за произошедшего. Ее участники, как утверждают в ведомстве, «демонстрировали оскорбительные лозунги и предпринимали недопустимые действия».