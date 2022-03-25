США исключили из санкций против России часть финансовых сделок

США исключили из санкций против РФ необходимые для работы дипмиссий третьих стран сделки

Американский Минфин сообщил, что США исключили из санкций против РФ финансовые сделки, необходимые для работы дипмиссий третьих стран в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

«За исключением случаев, предусмотренных в пункте В настоящей лицензии», — говорится в сообщении. Также указывается, что граждане США уполномочены участвовать во всех сделках, происходящих и необходимых для функционирования дипломатических или консульских представительств третьих стран, находящихся в России.

Кроме того, американский Минфин опубликовал на своем сайте еще одну генеральную лицензию, в рамках которой разрешил американским СМИ проводить финансовые операции в Крыму, ДНР и ЛНР. Отмечается, что эти операции допускаются «в той мере, которая необходима для осуществления журналистской работы в данных регионах».

Ранее сообщалось, что Минфин США ввел новые санкции против десятков оборонных предприятий России и 328 депутатов Госдумы. Новые американские ограничения затронули 48 российских предприятий. Им будет отказано в предоставлении западных технологий и финансовых ресурсов.