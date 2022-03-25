США исключили из санкций против России часть финансовых сделок
Американский Минфин сообщил, что США исключили из санкций против РФ финансовые сделки, необходимые для работы дипмиссий третьих стран в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.
«За исключением случаев, предусмотренных в пункте В настоящей лицензии», — говорится в сообщении. Также указывается, что граждане США уполномочены участвовать во всех сделках, происходящих и необходимых для функционирования дипломатических или консульских представительств третьих стран, находящихся в России.
Кроме того, американский Минфин опубликовал на своем сайте еще одну генеральную лицензию, в рамках которой разрешил американским СМИ проводить финансовые операции в Крыму, ДНР и ЛНР. Отмечается, что эти операции допускаются «в той мере, которая необходима для осуществления журналистской работы в данных регионах».
Ранее сообщалось, что Минфин США ввел новые санкции против десятков оборонных предприятий России и 328 депутатов Госдумы. Новые американские ограничения затронули 48 российских предприятий. Им будет отказано в предоставлении западных технологий и финансовых ресурсов.