Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США исключили из санкций против России часть финансовых сделок

США исключили из санкций против РФ необходимые для работы дипмиссий третьих стран сделки

Фото: Pixabay

Американский Минфин сообщил, что США исключили из санкций против РФ финансовые сделки, необходимые для работы дипмиссий третьих стран в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

«За исключением случаев, предусмотренных в пункте В настоящей лицензии», — говорится в сообщении. Также указывается, что граждане США уполномочены участвовать во всех сделках, происходящих и необходимых для функционирования дипломатических или консульских представительств третьих стран, находящихся в России.

Кроме того, американский Минфин опубликовал на своем сайте еще одну генеральную лицензию, в рамках которой разрешил американским СМИ проводить финансовые операции в Крыму, ДНР и ЛНР. Отмечается, что эти операции допускаются «в той мере, которая необходима для осуществления журналистской работы в данных регионах».

Ранее сообщалось, что Минфин США ввел новые санкции против десятков оборонных предприятий России и 328 депутатов Госдумы. Новые американские ограничения затронули 48 российских предприятий. Им будет отказано в предоставлении западных технологий и финансовых ресурсов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Европа исключила оплату за российский газ в рублях
Фигуристы из США впервые за 43 года выиграли золото в парном катании на ЧМ
США и ЕС договорились усилить борьбу с использованием Россией цифровых активов
В США четырех россиян обвинили в киберпреступлениях
Великобритания ввела санкции против российского НИИ
В Германии заявили о «политическом провале» на Украине
Лжесоцработница выманила у московского пенсионера сотни тысяч рублей
Инфекционист усомнился в способности коронавируса стать обычной ОРВИ
Еще одна фармацевтическая компания приостановила ряд проектов в России
Заморозка активов российских олигархов в Европе оказалась проблемной
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.