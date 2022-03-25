Сестра нашла родного брата и стала суррогатной матерью его детей

Усыновленный мужчина нашел мать и сестру, ставшую суррогатной матерью его детей

Отданный на усыновление сразу после рождения канадец из американского города Портленд, штат Орегон, нашел биологических родителей, познакомился с родной сестрой и принял ее предложение стать суррогатной матерью его детей. Историю брата и сестры публикует Daily Mirror.

49-летний Марк Макдональд знал, что его усыновили после того, как мать родила его в 16 лет. Он признался, что никогда не хотел найти родительницу и познакомиться с ней, но все изменилось, когда у него с женой возникли трудности с зачатием детей. По словам Макдональда, он почувствовал, что нуждается в поддержке биологической семьи, поскольку ему было важно ощутить с кем-то родственную связь.

Мужчина одновременно начал поиск суррогатной матери и биологических родителей. Он подал заявку в правительство Канады с запросом на поиск матери. Спустя время Макдональд получил долгожданный звонок — ему сообщили, что родительница нашлась и хочет с ним встретиться. Более того, оказалось, что мать канадца замужем за его биологическим отцом, и у них есть еще трое детей.

Когда сестра Макдональда Рейчел Эллиотт узнала о том, что брат нашелся, она сразу же начала с ним переписываться. Между родственниками установился контакт, и она быстро подружились. Спустя семь недель переписок канадец вместе с женой Тиной отправился в гости к семье.

«Они все еще были мне практически незнакомы, но я никогда не чувствовал себя так комфортно. Они подошли мне как перчатки», — пошутил Макдональд. Вскоре после первой встречи Эллиотт прилетела к брату и предложила стать суррогатной матерью для его с Тиной детей.

Эллиотт родила двух девочек, одну из которых супруги назвали в честь нее. Вдохновленный случившимся канадец написал книгу «Любовь и генетика», в которой рассказал историю рождения дочерей и счастливого воссоединения с семьей.

Ранее сообщалось, что сестры воссоединились в доме престарелых в английском городе Хебберн, графство Тайн-энд-Уир, спустя почти десять лет разлуки. Теперь родственницы живут на одном этаже и часто беседуют за чашкой кофе с тортом.