Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Горняк назвал причину смертельной аварии на шахте «Осинниковская»

Горняк заявил, что начальство шахты «Осинниковская» знало о возможных выбросах метана

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области / ТАСС

Смертельной аварии на шахте «Осинниковская» в Кемеровской области, в результате которой погиб один шахтер, можно было избежать. Причину гибели россиянина в шахте назвал горняк, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По словам шахтера, у начальства был прогноз, согласно которому во вторую смену могут произойти внезапные выбросы и выделение метана. При этом руководители шахты отправили работников трудиться в «Осинниковской» в ночную смену.

Материалы по теме:
«Зря вы шахтеров ищете. Они умерли» Как и почему 51 человек погиб в «Листвяжной». Репортаж с места трагедии
«Зря вы шахтеров ищете. Они умерли»Как и почему 51 человек погиб в «Листвяжной». Репортаж с места трагедии
2 декабря
«Мы — мясо, смертники» 15 лет назад 110 человек погибли в шахте «Ульяновская». Почему это повторилось в «Листвяжной»?
«Мы — мясо, смертники»15 лет назад 110 человек погибли в шахте «Ульяновская». Почему это повторилось в «Листвяжной»?
19 марта

Выброс газа и угля произошел после того, как бригада проехала два метра и комбайнер поработал пару минут, рассказал горняк.

О выбросе угля и газа на шахте «Осинниковская» в Кузбассе стало известно 24 марта. Из шахты эвакуировали 118 горняков, еще один шахтер не смог подняться на поверхность, его местоположение было известно. Mash утверждает, что у погибшего шахтера остались двое детей. После ЧП областная прокуратура начала проверку.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Банк России раскрыл ответ на заморозку резервов
Предложение Байдена исключить Россию из G20 сочли нереализуемым
На Фарерских островах воздвигли памятник Джеймсу Бонду
Рогозин заявил о построенных для Европы десяти ракетах
Венгрия выступила против распространения санкций на энергоносители из России
В ДНР рассказали о потерях украинских военных за последние сутки
Российские средства ПВО сбили еще четыре украинских беспилотника
Медведев высказался о покинувших страну россиянах
Венгрия отвергла призыв Украины отказаться от нефти и газа из России
Журналистка из США обрадовалась отсутствию российских фигуристов на ЧМ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.