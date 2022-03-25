Горняк назвал причину смертельной аварии на шахте «Осинниковская»

Горняк заявил, что начальство шахты «Осинниковская» знало о возможных выбросах метана

Смертельной аварии на шахте «Осинниковская» в Кемеровской области, в результате которой погиб один шахтер, можно было избежать. Причину гибели россиянина в шахте назвал горняк, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По словам шахтера, у начальства был прогноз, согласно которому во вторую смену могут произойти внезапные выбросы и выделение метана. При этом руководители шахты отправили работников трудиться в «Осинниковской» в ночную смену.

Выброс газа и угля произошел после того, как бригада проехала два метра и комбайнер поработал пару минут, рассказал горняк.

О выбросе угля и газа на шахте «Осинниковская» в Кузбассе стало известно 24 марта. Из шахты эвакуировали 118 горняков, еще один шахтер не смог подняться на поверхность, его местоположение было известно. Mash утверждает, что у погибшего шахтера остались двое детей. После ЧП областная прокуратура начала проверку.

