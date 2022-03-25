Российский фигурист рассказал о странных просьбах болельщиков

Фигурист Кондратюк рассказал, что через него болельщики хотят познакомиться с фигуристками

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Марк Кондратюк рассказал о попытках болельщиков познакомиться через него с фигуристками. Об этом сообщает Sport24.

По словам россиянина, с подобными просьбами к нему обратились около 100 человек. «"Передай той, чтобы она прочитала мое сообщение". "Передай другой, что я хочу с ней познакомиться". Это странно. В мою сторону ничего необычного не было, все спокойно», — добавил Кондратюк.

Спортсмен признался, что после Олимпиады-2022 в Пекине его стали узнавать на улице. «Обычно просто подходят, хвалят и просят сфотографироваться», — рассказал Кондратюк.

На Играх-2022 фигурист стал олимпийским чемпионом в командном турнире. В соревнованиях мужчин-одиночников Кондратюк занял 15-е место.