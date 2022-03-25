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Обнаружены признаки существования белого карлика-пульсара

Астрономы Вашингтонского университета обнаружили кандидата в белые карлики-пульсары

Изображение: M. Garlick / University of Warwick / ESA / Hubble

Астрономы Вашингтонского университета предположили, что недавно обнаруженный источник радиоизлучения GLEAM-X J162759.5−523504.3, периодически меняющий свою яркость, является редким типом астрофизических объектов, который сочетает в себе признаки белых карликов и пульсаров. Об этом сообщается в препринте статьи, опубликованной в репозитории arXiv.

GLEAM-XJ162759.5–523504.3 является недавно обнаруженным пульсаром с периодом вращения около 1091 секунды. Он демонстрирует кратковременные радиовсплески длительностью около одного месяца, а ширина импульса варьируется в диапазоне от 30 до 60 секунд. Периоды вращения радиопульсаров и одиночных нейтронных звезд из других популяций обычно не превышают 20 секунд. Согласно новой гипотезе, объект представляет собой белый карлик-пульсар.

Необычной особенностью объекта является то, что средняя мощность излучения источника превышает верхний предел мощности его замедления более чем на порядок. Ни один классический пульсар не может тратить более одного процента своей мощности вращения в виде когерентного радиоизлучения, однако белый карлик имеет момент инерции на пять порядков больше, чем у нейтронной звезды, что достаточно для того, чтобы питать излучение.

Некоторые астрономы предполагают, что вращающийся магнитный белый карлик может проявлять активность, подобную пульсару. До сих пор было известно только о существовании одного кандидата в белые карлики-пульсары — AR Scorpii (AR Sco).

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Александр Еникеев
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