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В Кремле открестились от идеи Мединского воспевать Россию в школах

Песков назвал предложение по воспеванию России в школах личной инициативой Мединского
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press

Предложение о воспевании России в школах является частной инициативой помощника президента Владимира Мединского. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам Пескова, это предложение никак не связано с официальной позицией властей. Таким образом в Кремле открестились от предложения Мединского перенять опыт Соединенных Штатов, где уже больше ста лет уроки в школах начинаются с воспевания страны.

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Валерий Розенберг
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