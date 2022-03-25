В Кремле открестились от идеи Мединского воспевать Россию в школах

Песков назвал предложение по воспеванию России в школах личной инициативой Мединского

Предложение о воспевании России в школах является частной инициативой помощника президента Владимира Мединского. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам Пескова, это предложение никак не связано с официальной позицией властей. Таким образом в Кремле открестились от предложения Мединского перенять опыт Соединенных Штатов, где уже больше ста лет уроки в школах начинаются с воспевания страны.

