Политолог Сергиенко заявил, что Запад сознательно манипулирует общественным мнением

Политолог Владимир Сергиенко в интервью изданию Украина.ру рассказал, как именно западные страны проводят психологическую подготовку населения к возможной войне против России. По его словам, НАТО сознательно пытается манипулировать общественным мнением, в том числе ограничивая европейцев в доступе к российской точке зрения.

В качестве одного из примеров он привел запрет вещания российского телеканала RT в Германии — это было сделано превентивно. Эксперт подчеркнул, что у тех, кто видит страдания другого человека, могут включиться эмпатия и желание чем-то помочь, что является недопустимым для глав европейских стран. Он отметил, что Запад зачищает информационное пространство, спекулируя на человеческих качествах.

«Сейчас, если России будет объявлена война, то вся Европа будет аплодировать. Еще месяц назад люди вышли бы миллионами на демонстрацию, если НАТО бы объявило войну России. То были бы мирные движения, а сегодня миллионы выйдут в поддержку! И вот это информационное поле, которое было подготовлено, оно говорит о том, что можно ожидать, что красная линия будет перейдена, вопрос в том, как именно», — заявил Сергиенко.

Ранее бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер, занимавший пост с 1998 по 2005 год, заявил об ошибках, которые были сделаны после падения Берлинской стены. Ситуацию на Украине он назвал следствием политического провала. Политик спрогнозировал, что в будущем Европа усилит свои оборонные способности.