Эстонская ферма переименовала хлев ради украинцев

Эстонская молочная ферма переименовала хлев с «Москвы» на «Киев»

Эстонская молочная ферма Halinga Piimajõgi переименовала один из хлевов с «Москвы» на «Киев». Об этом сообщает портал ERR.

На предприятии существует традиция давать коровникам названия крупных городов мира. Однако украинцы, работающие на ферме, после начала спецоперации России «больше не хотели работать в Москве», и на хлев повесили новую вывеску.

Руководитель фермы Рауль Пеэтсон заявил также, что он следит за политической обстановкой. Он предупредил, что если переговоры глав Франции и Германии Эммануэля Макрона и Олафа Шольца с российским лидером Владимиром Путиным будут безрезультатными, то с коровников «Париж» и «Берлин» также слетят таблички.

Ранее сообщалось, что эстонские работодатели пообещали трудоустроить украинских беженцев. Глава Центрального союза работодателей Эстонии Арто Аас отметил, что желание помочь гражданам Украины в стране чрезвычайно велико, о готовности предложить рабочие места заявили более 1100 компаний. Больше всего предложений приходится на сферу торговли.