Президент США Байден призвал Запад готовиться к долгой борьбе демократии и авторитаризма

Президент США Джо Байден призвал Запад готовиться к долгой борьбе между демократией и авторитаризмом. Об этом сообщает ТАСС.

«Борьба за демократию не могла завершиться и не завершилась вместе с окончанием холодной войны. За последние 30 лет силы авторитаризма возродились во всем мире», — заявил он.

По его словам, эта «битва» не будет выиграна в ближайшее время. Он подчеркнул, что необходимо готовиться к долгой предстоящей борьбе.

Американский лидер также отметил, что войска Соединенных Штатов находятся в Европе не для того, чтобы вступать в боевые действия с Вооруженными силами России.

Ранее Байден заявил, что сожалеет о невозможности своего приезда на Украину. Он посетовал, что не может увидеть все своими глазами, как мог в других местах. «Думаю, по понятным причинам мне не позволят пересечь границу, чтобы посмотреть на то, что происходит на Украине», — сказал американский лидер.

