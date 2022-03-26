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Гастроэнтеролог раскрыла вредные для сочетания с кофе продукты

Гастроэнтеролог Дианова рассказала, что вредно сочетать кофе с шоколадом и алкоголем

Фото: Unsplash

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала о вредном сочетании кофе с шоколадом и алкоголем. Такую информацию она раскрыла в беседе с изданием «Москва 24».

По ее словам, сочетание данных продуктов способствует расслаблению нижнего пищеводного сфинктера, из-за чего может возникнуть чувство изжоги и жжения. При этом врач отметила, что «даже если человек не ощущает дискомфорта, признаки воспаления пищевода со временем могут проявиться».

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Среди допустимых сочетаний с кофе — мясо. «Эспрессо — более концентрированный напиток, там есть органические кислоты, которые улучшают процесс пищеварения, лучше воздействуют вместе с желудочным соком на кусковое мясо», — объяснила она и добивала, что после эспрессо рекомендуется выпить стакан воды для восполнения в организме жидкости, поскольку кофе обладает мочегонным эффектом.

Ранее диетолог Ламорна Холлингсворт объяснила причины возникновения тревоги после выпитого кофе. По словам эксперта, кофе повышает артериальное давление и частоту пульса. В центральной нервной системе низкие дозы кофеина могут улучшить двигательную активность и бдительность, но употребление больших доз вызывает симптомы тревоги. 

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Валентина Процкова
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