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Стало известно о подготовке украинских войск к быстрой интеграции в НАТО

Военный эксперт Шурыгин увидел признаки подготовки ВСУ к быстрой интеграции в НАТО

Фото: Thomas Peter / Reuters

НАТО готовила украинские войска к быстрой адаптации к своим командным и организационным стандартам. О признаках этого РИА Новости рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин.

Он изучил найденный в Волновахе конспект военнослужащего ВСУ с армейской терминологией на английском языке. Специфика занятий заключалась в том, что курсантам преподавали особенности и стандарты ведения радиопереговоров и иерархической структуры, принятых в армиях стран-участниц НАТО.

«Это свидетельствует о том, что блок НАТО давно и тщательно готовил личный состав ВСУ для быстрой интеграции в свои воинские структуры. Скорее всего, эти лекции читали иностранные специалисты. Те или иные нюансы раскрывали обучающимся именно носители языка. Во-вторых, естественно, что украинскую армию готовили по стандартам НАТО. Готовили целиком по их лекалам», — указал он.

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Марина Совина
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